Ataque russo atinge infraestrutura energética da Ucrânia

Autor AFP
Um ataque maciço da Rússia atingiu a infraestrutura energética da Ucrânia, deixando várias regiões sem eletricidade, informou neste sábado (8, data local), o Ministério de Energia ucraniano.

"O inimigo está atacando maciçamente a infraestrutura energética da Ucrânia novamente. Por isso, ocorreram cortes emergenciais de energia em várias regiões", escreveu a ministra Svitlana Grynchuk nas redes sociais, sem especificar as áreas afetadas.

"Os cortes emergenciais serão suspensos assim que a situação do sistema energético se estabilizar", acrescentou.

As autoridades das regiões administrativas de Kharkiv e Sumy (nordeste) relataram explosões, enquanto as de Odessa (sul) mencionaram danos à infraestrutura energética.

A Rússia tem atacado a rede elétrica e de aquecimento da Ucrânia nesses quase quatro anos de invasão e intensificou essas ações nos últimos meses com a proximidade do inverno boreal.

Grande parte da infraestrutura civil essencial foi destruída, e as instalações de gás natural, que produzem o principal combustível para aquecedores, sofreram danos significativos.

"Apesar dos planos do inimigo, a Ucrânia terá luz e aquecimento neste inverno", afirmou a ministra Grynchuk.

Especialistas alertam que o país europeu corre o risco de enfrentar interrupções no fornecimento de aquecimento antes dos meses mais frios.

A Ucrânia tem respondido com ataques a depósitos e refinarias de petróleo na Rússia, com o objetivo de interromper as exportações energéticas vitais de Moscou e provocar escassez de combustível em todo o território russo.

