Alemanha proíbe grupo que propagava radicalismo islâmico no TikTok

Pregando a formação de um califado mundial, grupo Muslim Interaktiv difundia conteúdo fundamentalista para menores de idade nas redes sociais. Ministro diz que ação visa reprimir "islamismo de TikTok".A Alemanha proibiu nesta quarta-feira (05/11) o grupo radical islâmico Muslim Interaktiv, sob a justicaitiva que o movimento defende a criação de um califado mundial e rejeita a democracia. Em nota, o Ministério do Interior ordenou a dissolução da associação, descrita como "oposta à ordem constitucional", e o confisco dos seus bens. Imóveis em Hamburgo, Berlim e no estado de Hesse, ligados pelas autoridades ao Muslim Interaktiv e a outros dois grupos sob investigação, passaram por operações de busca. Fundado em 2020, o Muslim Interaktiv considera a comunidade muçulmana na Alemanha uma minoria discriminada e excluída. Autoridades acreditam que o movimento tenha ligação com a organização Hizb ut-Tahrir, proibida em 2003 por incitar a violência e a morte de judeus. O secretário de Interior de Hamburgo, Andy Grote, classificou a operação como "um golpe contra o islamismo moderno do TikTok". Ele afirmou que, nos últimos meses, pessoas muito jovens entraram no radar dos investigadores por suspeita de planejar atos violentos. O aplicativo TikTok tem se tornado uma ferramenta para que conteúdo radical alcance este público. Os canais do Muslim Interaktiv nas redes sociais foram bloqueados. "Toda a força da lei" Em comunicado, o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, disse que associações como o Muslim Interaktiv serão impedidas de "minar nossa sociedade livre, desprezar nossa democracia e atacar nosso país por dentro". "Responderemos com toda a força da lei a quem conclamar agressivamente a um califado em nossas ruas, incitar o ódio contra o Estado de Israel e contra os judeus de maneira intolerável e desprezar os direitos das mulheres e das minorias," declarou. A aplicação de uma proibição a grupos extremistas é sempre precedida de uma avaliação de risco feita pelo ministério, que então emite a ordem de banimento. A decisão pode ser contestada judicialmente. A rede internacional Samidoun, que se identifica como solidária aos palestinos, foi proibida algumas semanas depois dos ataques de 7 de outubro de 2023 pelo Hamas em Israel. O grupo, que é considerado organização terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos, teve todas as suas atividades também banidas na Alemanha. "Islamismo do TikTok" Para Andreas Jacobs, especialista em Oriente Médio da Fundação Konrad Adenauer, ligada à União Democrata Cristã (CDU), o Muslim Interaktiv é um "culto juvenil identitário." O serviço de Inteligência do estado de Baden-Württemberg já alertara que o radicalismo islâmico atual não é o mesmo. Pregadores e influenciadores salafistas agora utilizam as redes sociais para difundir conteúdo extremista entre menores de idade em formatos dinâmicos e envolventes, disse a agência. Em 2024, uma manifestação em Hamburgo registrada por um membro do Muslim Interaktiv reuniu mais de 1,2 mil pessoas para protestar contra "políticas islamofóbicas da Alemanha". Manifestantes exibiram cartazes com frases como "O califado é a solução”. Os outros dois grupos sob investigação se chamam Generation Islam e Realität Islam (Geração Islã e Realidade Islã, em tradução livre ao português), de acordo com o governo. Eles são suspeitos de atender às mesmas condições para uma proibição que o Muslim Interaktiv. Autor: Christoph Strack