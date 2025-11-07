Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha condena enfermeiro que matou pacientes para trabalhar menos

Tribunal na Alemanha considerou homem culpado de assassinar pacientes do setor de cuidados paliativos, ao sedá-los para aliviar sua carga de trabalho durante turnos noturnos.Um ex-enfermeiro foi condenado nesta quarta-feira (06/11) em Aachen, na Alemanha, à prisão perpétua por uma série de assassinatos de pacientes do setor de cuidados paliativos. O Tribunal Regional de Aachen considerou o homem de 44 anos culpado, entre outros crimes, de dez homicídios e 27 tentativas de homicídio. Assim, o condenado tem pouca chance de ser libertado após 15 anos, o tempo mínimo que pode ser cumprido por uma sentença de prisão perpétua na Alemanha. O "comportamento cínico" do réu durante o julgamento "exigiu muito" tanto das famílias enlutadas quanto do tribunal, disse o juiz presidente Markus Vogt ao final da exposição da sentença, que durou mais de duas horas. De acordo com o tribunal, o réu cometeu os crimes entre dezembro de 2023 e maio de 2024 em um hospital em Würselen, perto de Aachen. O enfermeiro injetava medicamentos nos pacientes, geralmente idosos e com necessidades complexas, "a seu próprio critério", principalmente o sedativo midazolam, disse Vogt. Os crimes ocorreram durante os turnos da noite, quando o enfermeiro geralmente trabalhava sozinho e sem supervisão. Os promotores pediram a condenação pela morte de 13 pessoas, a constatação de culpa agravada e proibição vitalícia de exercer a enfermagem. A defesa pediu a absolvição. Inicialmente, ele foi acusado por nove homicídios e 34 tentativas de homicídio, mas, à medida que o processo se aproximava do fim, o tribunal se convenceu de que o réu havia matado uma décima pessoa. Ele foi considerado culpado de tentativa de homicídio em 27 casos. Os promotores acusaram o enfermeiro de sedar pacientes para aliviar sua carga de trabalho durante os turnos da noite. O réu afirmou que não administrava medicamentos com o objetivo de tirar a vida de alguém. "Autorizado a decidir pelo paciente" O réu se considerava "autorizado" a decidir "se a vida de um paciente valia a pena", disse Vogt. O homem de 44 anos não agiu por compaixão. Em vez disso, ele percebia o sofrimento dos pacientes como uma perturbação ao seu próprio bem-estar e senso de ordem. A potencial morte dos pacientes era "indiferente" para ele. Vogt descreveu um réu como alguém com distúrbios narcisistas, incapaz de empatia genuína. Em seu trabalho, o enfermeiro reagia "rápida e frequentemente com mágoa" a tratamentos que considerava injustos. Além disso, ele se sentia "constantemente incompreendido e subestimado" por causa de sua experiência. Ele "não reconhecia" a autoridade profissional dos médicos, disse Vogt. Quando os pacientes morriam, o réu considerava isso "um resultado perfeitamente desejável". Ele chegou a afirmar durante o julgamento que havia feito um "excelente trabalho" quando os pacientes morriam em paz. Aparentemente, ele queria que suas ações servissem de modelo para outros enfermeiros. O homem de 44 anos admitiu em grande parte ter administrado a medicação. No entanto, negou qualquer intenção de matar. Alegou que apenas queria aliviar o sofrimento dos pacientes. "Ótima fase" O tribunal, porém, não aceitou esse argumento. Vogt afirmou que o réu sabia, com base em sua experiência, que administrar os medicamentos poderia ser fatal. Os "comentários cínicos" do réu sobre o sofrimento dos pacientes e sua difamação das vítimas durante o julgamento também demonstraram sua falta de compaixão, de acordo com o juiz. Entre outras coisas, o réu comentou, após a morte de vários pacientes, que estava "em uma ótima fase". Vogt também comentou sobre as deficiências da clínica. O clima no local não oferecia "nenhuma restrição" às ações do réu, mesmo que seus superiores tivessem notado o aumento no número de mortes. Em maio de 2024, colegas do enfermeiro suspeitaram do que ocorria e contaram os medicamentos, descobrindo discrepâncias. O enfermeiro foi então suspenso de suas funções, sendo preso em meados de 2024. Legalmente, o tribunal considerou que os homicídios foram cometidos com motivações vis em todos os casos e, em muitos casos, também com premeditação. O tribunal também determinou a gravidade agravada da culpa e impôs a proibição vitalícia de trabalhar em profissões da área da enfermagem. O julgamento estava em andamento desde março. Este pode não ser o último julgamento contra o enfermeiro. Segundo um porta-voz, a Procuradoria de Aachen está investigando outras mortes, e corpos foram exumados como parte dessa investigação. De acordo com as informações disponíveis, novas acusações são esperadas. md/ra (DPA, AFP, Reuters)

