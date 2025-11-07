AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 15 DE NOVEMBRO DE 2025
SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO DE 2025
América
LA PAZ (Bolívia) - Rodrigo Paz sucede a Luis Arce como presidente -
BRASÍLIA (Brasil) - STF analisa recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra sua condenação por tentativa de golpe de Estado - (até 14)
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Música: Show da banda americana Linkin Park -
QUITO (Equador) - Campanha eleitoral para referendo sobre bases militares estrangeiras - (até 13)
BELÉM (Brasil) - Ministro do Desenvolvimento alemão, Radovan, na conferência climática COP30 no Brasil - (até 11)
Europa
PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO DE 2025
América
SANTA MARTA (Colômbia) - Cúpula da UE e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) - 12H00 (até 10)
Europa
GENEBRA (Suíça) - Relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados sobre os vínculos entre conflitos, deslocamentos populacionais e fenômenos meteorológicos extremos no contexto da COP30 - 21H00
SEGUNDA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2025
América
BELÉM (Brasil) - Conferência Climática COP30 - (até 21)
WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente americano, Donald Trump, recebe o homólogo sírio, Ahmad al-Shara, na Casa Branca -
NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o tráfico de armas, sobretudo no Caribe e na África - 13H00
Europa
LISBOA (Portugal) - Web Summit, o encontro anual da economia digital e das novas tecnologias - (até 13)
TERÇA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2025
Mundo
MUNDO - Dia do Armistício -
América
NIAGARA (Canadá) - Reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 - (até 12)
SANTIAGO (Chile) - Evento de encerramento da campanha do candidato à Presidência do Chile, José Antonio Kast -
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação do mês de outubro - 10H00
(+) PANAMÁ (Panamá) - Começa o julgamento dos ex-presidentes panamenhos Ricardo Martinelli (exilado na Colômbia) e Juan Carlos Varela pelo caso Odebrecht - 12H00
NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Sudão do Sul - 13H00
SANTIAGO (Chile) - Evento de encerramento de campanha da candidata à Presidência do Chile, Jeannette Jara - 19H00 (até 13)
QUARTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2025
América
SAN ISIDRO (Argentina) - Audiência preliminar para o novo julgamento sobre a morte de Diego Maradona na Argentina -
QUINTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2025
América
LAS VEGAS (Estados Unidos) - 26ª cerimônia de entrega dos prêmios Grammy Latino -
Europa
BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)
SEXTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2025
Europa
GENEBRA (Suíça) - Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre El-Fasher no Sudão -