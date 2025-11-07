A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 15 DE NOVEMBRO DE 2025

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO DE 2025

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Música: Show da banda americana Linkin Park -

BRASÍLIA (Brasil) - STF analisa recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra sua condenação por tentativa de golpe de Estado - (até 14)

LA PAZ (Bolívia) - Rodrigo Paz sucede a Luis Arce como presidente -

BELÉM (Brasil) - Ministro do Desenvolvimento alemão, Radovan, na conferência climática COP30 no Brasil - (até 11)

QUITO (Equador) - Campanha eleitoral para referendo sobre bases militares estrangeiras - (até 13)

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO DE 2025

PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)

SANTA MARTA (Colômbia) - Cúpula da UE e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) - 12H00 (até 10)

Europa

GENEBRA (Suíça) - Relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados sobre os vínculos entre conflitos, deslocamentos populacionais e fenômenos meteorológicos extremos no contexto da COP30 - 21H00

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

América

BELÉM (Brasil) - Conferência Climática COP30 - (até 21)

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente americano, Donald Trump, recebe o homólogo sírio, Ahmad al-Shara, na Casa Branca -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o tráfico de armas, sobretudo no Caribe e na África - 13H00

Europa

LISBOA (Portugal) - Web Summit, o encontro anual da economia digital e das novas tecnologias - (até 13)

TERÇA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2025

Mundo

MUNDO - Dia do Armistício -

América

NIAGARA (Canadá) - Reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 - (até 12)

SANTIAGO (Chile) - Evento de encerramento da campanha do candidato à Presidência do Chile, José Antonio Kast -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação do mês de outubro - 10H00

(+) PANAMÁ (Panamá) - Começa o julgamento dos ex-presidentes panamenhos Ricardo Martinelli (exilado na Colômbia) e Juan Carlos Varela pelo caso Odebrecht - 12H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Sudão do Sul - 13H00

SANTIAGO (Chile) - Evento de encerramento de campanha da candidata à Presidência do Chile, Jeannette Jara - 19H00 (até 13)

QUARTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2025

América

SAN ISIDRO (Argentina) - Audiência preliminar para o novo julgamento sobre a morte de Diego Maradona na Argentina -

QUINTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2025

América

LAS VEGAS (Estados Unidos) - 26ª cerimônia de entrega dos prêmios Grammy Latino -

Europa

BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)

SEXTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2025

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre El-Fasher no Sudão -