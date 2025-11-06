Wall Street fecha no vermelho por queda de gigantes da tecnologia

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (6), arrastada pela queda dos gigantes do setor de tecnologia e pelas preocupações sobre seu nível de valorização, em um mercado sem dados oficiais sobre a economia americana. O índice Dow Jones perdeu 0,84%, o tecnológico Nasdaq recuou 1,90% e o amplo S&P 500 caiu 1,12%.

Esse recuo generalizado mostra "algo que não temos presenciado há algum tempo", comentou à AFP Sam Stovall, da CFRA. Segundo o analista, isso se explica em parte porque o mercado está "carente de catalisadores capazes de sustentar ou impulsionar os preços das ações". Como o grosso da temporada de resultados já passou "com um crescimento no terceiro trimestre melhor do que o previsto [...] não resta muita coisa que possa influenciar os acionistas a curto prazo", opinou Stovall. "Especialmente porque o Federal Reserve [Fed, banco central] não se reunirá antes de dezembro", explicou. Além disso, os investidores não contam com dados econômicos oficiais devido à paralisação orçamentária do governo dos Estados Unidos, a mais longa da história.