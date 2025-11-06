Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha no vermelho por queda de gigantes da tecnologia

AFP
AFP
A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (6), arrastada pela queda dos gigantes do setor de tecnologia e pelas preocupações sobre seu nível de valorização, em um mercado sem dados oficiais sobre a economia americana.

O índice Dow Jones perdeu 0,84%, o tecnológico Nasdaq recuou 1,90% e o amplo S&P 500 caiu 1,12%.

Esse recuo generalizado mostra "algo que não temos presenciado há algum tempo", comentou à AFP Sam Stovall, da CFRA.

Segundo o analista, isso se explica em parte porque o mercado está "carente de catalisadores capazes de sustentar ou impulsionar os preços das ações".

Como o grosso da temporada de resultados já passou "com um crescimento no terceiro trimestre melhor do que o previsto [...] não resta muita coisa que possa influenciar os acionistas a curto prazo", opinou Stovall. "Especialmente porque o Federal Reserve [Fed, banco central] não se reunirá antes de dezembro", explicou.

Além disso, os investidores não contam com dados econômicos oficiais devido à paralisação orçamentária do governo dos Estados Unidos, a mais longa da história.

O dinamismo de Wall Street nos últimos meses tem se apoiado especialmente no entusiasmo pelo desenvolvimento da inteligência artificial (IA) e nos contratos comerciais de dezenas de bilhões de dólares.

No entanto, especialistas estão preocupados que algumas valorizações tenham subido rápido demais, sobretudo porque crescem os temores sobre a capacidade dos grandes nomes da tecnologia de absorver os custos colossais da corrida pela IA.

Tags

eua

