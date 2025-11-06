Verstappen diz que precisará de 'um pouco de sorte' ficar com o título da F1

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, disse nesta quinta-feira (6) que "provavelmente" precisará de "um pouco de sorte" para conseguir seu quinto título consecutivo na Fórmula 1. O tetracampeão mundial de 28 anos está 36 pontos atrás do líder do campeonato, o britânico Lando Norris (McLaren), antes do começo do Grande Prêmio do Brasil, que será disputado neste fim de semana no circuito de Interlagos.

A 21ª das 24 etapas da temporada, a penúltima com corrida sprint, é uma nova oportunidade para Verstappen se aproximar de Norris e do vice-líder do campeonato, o australiano Oscar Piastri, também da McLaren. "Tivemos alguns bons fins de semana e a diferença diminuiu, mas faltando quatro corridas para o final da temporada, continua sendo bastante grande", disse o holandês em entrevista coletiva em São Paulo. Depois de estar a 104 pontos de Piastri no final de agosto, Verstappen emendou três vitórias, um segundo e um terceiro lugar. E contra todos os prognósticos, voltou a entrar na luta pelo título. Com 116 pontos em disputa, o piloto da Red Bull está a 35 do australiano e a 36 do britânico, que recuperou a liderança após vencer o GP do México há duas semanas.

"Tenho que somar muito mais pontos a cada fim de semana e não vai ser fácil. Teremos que otimizar tudo e vencer todas as corridas", considerou Verstappen. "Provavelmente vamos precisar de um pouco de sorte em algumas das corridas para diminuir significativamente a diferença", disse. "Mas daremos tudo. Vai ser suficiente? Não sei, mas não temos nada a perder. Na pior das hipóteses, ficarei em terceiro; na melhor, ganharei o campeonato", ponderou.