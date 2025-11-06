Um trabalhador morre e seis ficam presos em desabamento de termelétrica na Coreia do Sul

O colapso de uma grande estrutura ocorreu na quinta-feira, por volta das 14h (2h no horário de Brasília), nas instalações da Ulsan Power, na cidade de mesmo nome, situada no sudeste do país, segundo as autoridades.

Um trabalhador morreu e outros seis ficaram presos após o desabamento da estrutura de uma usina de energia na Coreia do Sul, informaram os bombeiros nesta sexta-feira (7, data local).

"Durante as operações de resgate, foi declarada a morte de um trabalhador por parada cardíaca", informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando os bombeiros.

O primeiro-ministro sul-coreano, Kim Min-seok, ordenou aos ministérios "mobilizar todo o pessoal e os equipamentos disponíveis, dando prioridade ao resgate dos que estão presos".

Moradores da região também foram evacuados, acrescentou o gabinete do primeiro-ministro.

O acidente teria ocorrido durante os preparativos para a demolição da usina termelétrica, atualmente fora de operação.