Tufão Kalmaegi toca o solo no centro do Vietnã

Autor AFP
AFP Autor
O tufão Kalmaegi atingiu a costa central do Vietnã nesta quinta-feira (6) com ventos de até 149 quilômetros por hora, anunciou o Ministério do Meio Ambiente do país asiático.

"A tempestade atingiu as províncias de Dak Lak - Gia Lai", informou o ministério em um comunicado, acrescentando que os ventos mais fortes alcançam entre 118 e 149 km/h. O tufão deixou mais de 140 mortos em sua passagem pelas Filipinas.

tmh-tym/avl-sag/fp

