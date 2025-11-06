Trump estende presença da Guarda Nacional em Washington até fevereiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou a extensão da presença da Guarda Nacional em Washington até o dia 28 de fevereiro de 2026. A medida prolonga o decreto original, de 11 de agosto, que autorizou o envio de tropas à capital americana sob o argumento de proteger propriedades federais e apoiar as forças de segurança locais. O contingente foi mobilizado após Trump declarar estado de emergência e assumir o controle da polícia metropolitana.

A permanência da Guarda é alvo de uma ação judicial movida pelo procurador-geral de Washington, Brian Schwalb, que questiona a legalidade da intervenção federal. O caso está em análise na Justiça e ainda não teve decisão. (Com informações da Associated Press)