Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump estende presença da Guarda Nacional em Washington até fevereiro

Trump estende presença da Guarda Nacional em Washington até fevereiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou a extensão da presença da Guarda Nacional em Washington até o dia 28 de fevereiro de 2026. A medida prolonga o decreto original, de 11 de agosto, que autorizou o envio de tropas à capital americana sob o argumento de proteger propriedades federais e apoiar as forças de segurança locais. O contingente foi mobilizado após Trump declarar estado de emergência e assumir o controle da polícia metropolitana.

A permanência da Guarda é alvo de uma ação judicial movida pelo procurador-geral de Washington, Brian Schwalb, que questiona a legalidade da intervenção federal. O caso está em análise na Justiça e ainda não teve decisão. (Com informações da Associated Press)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar