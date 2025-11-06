Sem gravatas! Calor de Belém altera código de vestimenta da Cúpula de Líderes

A diplomacia deixou a gravata de lado nesta quinta-feira (6) na Cúpula de Líderes que antecede a COP30, em Belém do Pará, onde o calor e a umidade fizeram com que muitos convidados dispensassem esse tradicional acessório protocolar. Diante de uma impressionante foto aérea do rio Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu cerca de trinta chefes de Estado e de governo com um sorriso e, às vezes, abraços efusivos. A cúpula antecede as negociações da conferência climática COP30, que acontecerá de 10 a 21 de novembro.

Com temperaturas acima de 30°C, o Brasil propôs um código de vestimenta incomum para a diplomacia de alto nível: gravatas não são obrigatórias. Lula deu o exemplo, dispensando sua "gravata da sorte" nas cores da bandeira nacional, que costuma usar na maioria de seus compromissos internacionais. O secretário-geral da ONU, António Guterres, e os presidentes de Finlândia, Chile, Moçambique e Colômbia, entre outros, também optaram por usar camisas com colarinho aberto. O primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, foi ainda mais longe: tirou a gravata na frente do próprio Lula, aparentemente a pedido do anfitrião.