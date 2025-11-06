Seca extrema e água quente dizimaram botos na Amazônia em 2023, aponta estudo

Quando dezenas de carcaças de botos começaram a aparecer nas margens do lago Tefé, na Amazônia Legal, o hidrologista brasileiro Ayan Fleischmann foi investigar. Uma seca repentina e uma onda de calor extrema, iniciada em setembro de 2023, tinham transformado o lago em um fervedouro, com águas que chegaram a 41ºC, temperatura similar à de uma banheira de hidromassagem.

Suas descobertas, publicadas nesta quinta-feira (6) na revista Science, põem em destaque os efeitos das mudanças climáticas em regiões tropicais e ecossistemas aquáticos, às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) que será realizada em Belém de 10 a 21 de novembro. "Nem mesmo era possível enfiar um dedo na água", relatou Ayan Fleischmann, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no Amazonas. "É um problema do qual não se fala", observou o pesquisador, acrescentando que os lagos tropicais, essenciais para a segurança alimentar e o sustento das comunidades locais, têm sido estudados muito menos do que os da Europa e da América do Norte. Segundo especialistas, as mudanças climáticas contribuíram em grande medida para a seca que em 2023 devastou a Amazônia, uma região cuja população depende de sua rede de vias fluviais para o transporte e para suprir suas necessidades básicas.