Rússia condenou a 13 anos de prisão dois colombianos acusados de combater pela Ucrânia

Um tribunal administrado por Moscou na região ucraniana ocupada de Donetsk condenou dois cidadãos colombianos a 13 anos de prisão após serem acusados de combater pelas forças ucranianas, informou nesta quinta-feira (6) o procurador-geral da Rússia.

O gabinete do procurador disse no Telegram que Alexander Ante e José Medina foram condenados por "participar das hostilidades ao lado das Forças Armadas da Ucrânia".