Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia condenou a 13 anos de prisão dois colombianos acusados de combater pela Ucrânia

Rússia condenou a 13 anos de prisão dois colombianos acusados de combater pela Ucrânia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um tribunal administrado por Moscou na região ucraniana ocupada de Donetsk condenou dois cidadãos colombianos a 13 anos de prisão após serem acusados de combater pelas forças ucranianas, informou nesta quinta-feira (6) o procurador-geral da Rússia. 

O gabinete do procurador disse no Telegram que Alexander Ante e José Medina foram condenados por "participar das hostilidades ao lado das Forças Armadas da Ucrânia".

bur/an/mb/dd/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar