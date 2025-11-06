"Onda de Munique" some e deixa surfistas alemães órfãos

Atração famosa há décadas entre locais e turistas, onda em canal de parque urbano da capital da Baviera sumiu misteriosamente após o que deveria ter sido uma limpeza de rotina.A prefeitura de Munique e uma organização de surfe local estão penando para restaurar a "onda do Eisbach", parada obrigatória para os amantes do esporte na cidade do sul alemão e um dos pontos mais badalados no verão, mas que deixou de existir subitamente na semana passada, após trabalhos de limpeza e drenagem do canal. Conhecida como Eisbachwelle ("onda do riacho gelado"), a atração está localizada em um canal artificial desviado do rio Isar, no parque Jardim Inglês, na região central de Munique. A onda atrai há décadas uma legião de surfistas alemães que, por um motivo ou outro, não podem se dar ao luxo de percorrer as muitas centenas de quilômetros que separam o sul da Alemanha do mar. Onda sumiu após limpeza de rotina A onda sumiu após a interrupção temporária do fluxo de água para a realização de trabalhos de rotina para limpeza e remoção de sedimentos da bacia do riacho. A prefeitura nega ter feito qualquer mudança que alterasse o fluxo da água. Entre as alternativas traçadas pelas autoridades estão experimentos com a mudança no nível da água, na esperança de reavivar seu fluxo violento. "Os muitos parâmetros que provocam a onda no curso da água estão sendo examinados e ajustados de acordo", declarou o prefeito, Dieter Reiter. Incensada como a "mãe de todas as ondas de rio" pelo portal SurferToday.com, a Eisbachwelle teria sido criada por surfistas que puseram blocos de concreto no leito do rio em 1972 para criar uma correnteza forte. O surfe ali só seria autorizado oficialmente décadas depois, em 2010, quando a onda já era famosa. A prática, contudo, não é isenta de perigos: mais cedo neste ano, uma surfista experiente morreu após a corda da prancha dela se enroscar com detritos no fundo do riacho. A prefeitura respondeu com a proibição do surfe noturno e a interdição temporária do local para obras, reabrindo-o de novo ao público em junho. Autor: Mark Hallam (com AFP, AP, dpa)