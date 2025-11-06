'Pronto para tudo', diz Norris dobre previsão de chuva no GP do Brasil

O líder do campeonato mundial de Fórmula 1, o britânico Lando Norris, da Mclaren, disse nesta quinta-feira (6) que está "pronto para tudo", diante da possibilidade de chuva no Grande Prêmio do Brasil, neste fim de semana. Depois de vencer o GP do México há duas semanas, Norris chega a Interlagos liderando o campeonato de pilotos com 357 pontos, um à frente de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri.

"É claro que espero ter outro fim de semana como o do México, mas será complicado", disse o britânico de 25 anos em entrevista coletiva. "Espero ser forte (...), mas nunca se sabe com o clima e as condições aqui", acrescentou. Nesse sentido, Norris disse que "a expectativa é estar pronto para tudo, chuva, sol, frio, o que for". No entanto, o britânico ressaltou que "é mais simples para todos quando não chove". Norris obteve no México sua sexta vitória na temporada e interrompeu uma sequência de cinco corridas sem vencer.