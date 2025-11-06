Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Pronto para tudo', diz Norris dobre previsão de chuva no GP do Brasil

'Pronto para tudo', diz Norris dobre previsão de chuva no GP do Brasil

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O líder do campeonato mundial de Fórmula 1, o britânico Lando Norris, da Mclaren, disse nesta quinta-feira (6) que está "pronto para tudo", diante da possibilidade de chuva no Grande Prêmio do Brasil, neste fim de semana.

Depois de vencer o GP do México há duas semanas, Norris chega a Interlagos liderando o campeonato de pilotos com 357 pontos, um à frente de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri.

"É claro que espero ter outro fim de semana como o do México, mas será complicado", disse o britânico de 25 anos em entrevista coletiva. "Espero ser forte (...), mas nunca se sabe com o clima e as condições aqui", acrescentou.

Nesse sentido, Norris disse que "a expectativa é estar pronto para tudo, chuva, sol, frio, o que for".

No entanto, o britânico ressaltou que "é mais simples para todos quando não chove".

Norris obteve no México sua sexta vitória na temporada e interrompeu uma sequência de cinco corridas sem vencer.

"Vamos ver no final do ano. Por enquanto, nada mudou. Eu me sinto o mesmo", disse ele sobre a expectativa e conquistar o campeonato mundial pela primeira vez.

Atual tetracampeão, o holandês Max Verstappen (Red Bull) é o terceiro na classificação a 36 pontos de Norris e se mantém como uma ameaça ao domínio dos carros da McLaren.

"Nada mudou", reiterou Norris sobre a pressão de Verstappen, que no ano passado foi o vencedor do GP do Brasil.

erc/ag/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar