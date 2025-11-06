Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente Lula lança fundo para proteger florestas tropicais do planeta

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta quinta-feira (6), um fundo para proteger as florestas tropicais do planeta, como a Amazônia, no primeiro dia da cúpula de líderes prévia à conferência climática da ONU, a COP30, em Belém.

Este fundo de investimentos, que tem a ambição de captar 125 bilhões de dólares (R$ 668 bilhões, na cotação atual) entre governos e investidores privados, será um dos "um dos principais resultados concretos" da COP30 no combate às mudanças climáticas, disse Lula.

onu

