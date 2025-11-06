Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do México sofre assédio sexual em rua da capital

Homem foi preso após tocar e tentar beijar Claudia Sheinbaum. Ministra repudia agressão, que atribuiu a décadas de "visão machista".Um homem assediou sexualmente a presidente do México, Claudia Sheinbaum, enquanto ela caminhava e cumprimentava cidadãos na terça-feira (04/11) em um curto percurso pelo centro histórico da Cidade do México, a poucos metros do Palácio Nacional. Ele tocou na governante sem o seu consentimento, passando um braço por cima do seu do ombro. Com o outro, tocou o quadril e o seio da presidente, além de tentar beijá-la no pescoço. O homem aparentava estar embriagado. Em seguida, um membro da equipe presidencial interferiu. O assediador, então, permaneceu ao lado de Sheinbaum, ainda tentando aproximar o seu rosto dela. Prisão em flagrante A presidente participaria da primeira reunião nacional de Universidades e Instituições de Ensino Superior nas instalações da Secretaria de Educação Pública (SEP). O local fica a poucas ruas do Palácio Nacional, na Cidade do México, e, por isso, ela decidiu se deslocar a pé. Foi nesse trajeto no movimentado centro da Cidade do México que o homem, aproveitando que outros cidadãos cumprimentavam a mandatária, aproximou-se dela, tentou beijá-la no pescoço e depois abraçá-la por trás. Horas mais tarde, o assediador, identificado como Uriel Rivera Martínez, foi preso e encaminhado à Promotoria de Crimes Sexuais da Cidade do México. A presidente prestou queixa. Para fontes penais, Sheinbaum foi vítima de um delito de abuso sexual flagrante, segundo o Código Penal para a Cidade do México. "Se isso é feito com a presidente, o que vai acontecer com todas as jovens mulheres no nosso país?", disse ela nesta quarta-feira. A presidente ainda instou os governos estaduais a revisarem suas leis e procedimentos, para facilitar que mulheres reportem abusos. "O espaço pessoal de nenhuma mulher deve ser violado." "Visão machista" Horas depois, a ministra da Mulher, Citlali Hernández, emitiu uma declaração repudiando a agressão. "A violência que nós, mulheres, sofremos provém da normalização que alguns homens têm em relação à invasão do nosso espaço pessoal e/ou do nosso corpo," ela escreveu na rede social X, atribuindo o episódio a décadas de "visão machista". O percentual de mulheres no México que já sofreram assédio sexual, apalpamento, exibicionismo ou tentativa de estupro é de 15,5%, segundo uma pesquisa de 2024 do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi). Para os homens, o índice é cinco vezes menor, 3,2%. Mais de 70% das mexicanas maiores de 15 anos já viveram pelo menos um tipo de violência, seja psicológica (52%), física (35%) ou sexual (48%), ainda de acordo com o Inegi. Organizações e autoridades estimam que cerca de 90% de casos não sejam denunciados. ht/cn (EFE, ots)

