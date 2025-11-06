Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preços do petróleo têm leve queda

Preços do petróleo têm leve queda

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

Os preços do petróleo recuaram levemente nesta quinta-feira (6), pressionados pela preocupação do mercado com o nível da demanda mundial nos próximos meses.

O barril do Brent para entrega em janeiro caiu 0,22%, aos US$ 63,38, e o do WTI para dezembro fechou em baixa de 0,29%, aos US$ 59,43.

"O mercado segue preocupado com o aumento da oferta da Opep+", disse Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. O aumento da produção, decidido no último domingo por oito membros da aliança, ocorrerá "em um período de demanda fraca, especialmente de gasolina nos Estados Unidos", explicou.

O fechamento do governo dos Estados Unidos, que afeta serviços públicos federais, pesa sobre os preços do petróleo. A partir de amanhã, o governo pedirá às companhias aéreas que comecem a cancelar voos, devido à falta de controladores aéreos.

