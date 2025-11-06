Preços do petróleo têm leve queda

Os preços do petróleo recuaram levemente nesta quinta-feira (6), pressionados pela preocupação do mercado com o nível da demanda mundial nos próximos meses.

O barril do Brent para entrega em janeiro caiu 0,22%, aos US$ 63,38, e o do WTI para dezembro fechou em baixa de 0,29%, aos US$ 59,43.