'Podemos ser competitivos', diz Bortoleto antes do GP do Brasil

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, disse nesta quinta-feira (6) que está "muito emocionado" por correr pela primeira vez no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e se mostrou otimista sobre suas chances de "ser competitivo". O circuito de Interlagos, em São Paulo, voltará a ter um piloto da casa no grid depois de oito anos. O último foi Felipe Massa, em 2017.

"Estou muito emocionado por competir aqui diante da torcida brasileira", comentou Bortoleto em entrevista coletiva. "Não vai ser fácil", mas "podemos ser competitivos", ressaltou o piloto de 21 anos. Bortoleto vem de um décimo lugar no GP do México, há duas semanas, a quinta corrida que em que somou pontos em sua primeira temporada na Fórmula 1. "Estou muito orgulhoso da temporada que estou fazendo. Foi muito positiva", disse o jovem piloto, que destacou a capacidade da Sauber de superar um "começo difícil". Ele conseguiu pontuar pela primeira vez no GP da Áustria, após dez corridas.

Seu desempenho rendeu elogios e muitos o apontam como o melhor estreante do ano, embora o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) e o francês Isack Hadjar (Racing Bulls), com carros mais potentes, estejam à frente no campeonato de pilotos. "Não estou aqui para brigar pelo 'campeonato de novatos'", disse Bortoleto. Na mesma entrevista coletiva, Hadjar ressaltou o nível da nova safra que está surgindo na Fórmula 1.