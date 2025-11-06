Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paris sorteia descanso eterno em seus cemitérios mais famosos

Paris sorteia descanso eterno em seus cemitérios mais famosos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Prefeitura de Paris lançou nesta semana um sorteio inédito que permitirá aos vencedores descansar em tumbas históricas abandonadas, em troca de sua restauração, com o objetivo de aliviar a superlotação dos cemitérios da capital francesa.

Os cemitérios parisienses contam com 634 mil concessões, mas descansar ao lado do cantor do The Doors, Jim Morrison, no Père-Lachaise, ou da filósofa francesa Simone de Beauvoir, em Montparnasse, seguia sendo um desejo inalcançável, já que os cemitérios históricos estão lotados desde o início do século XX.

Esses locais estão repletos de túmulos abandonados que não podem ser destruídos devido ao seu valor histórico e patrimonial.

Desde segunda-feira (3), a prefeitura oferece trinta monumentos por meio de sorteio: dez no Père-Lachaise, dez em Montparnasse e dez em Montmartre.

"Nas primeiras 24 horas, foram registrados mil cliques nos formulários de candidatura", informou à AFP Paul Simondon, responsável pelos assuntos funerários da Prefeitura de Paris.

Os candidatos devem "apresentar orçamentos de empresas especializadas em mármore para demonstrar que conhecem o custo da restauração, a fim de evitar surpresas", explicou o vereador.

Se as condições de restauração e compra não forem cumpridas, "a venda do monumento é anulada e o comprador perde seu investimento", advertiu a prefeitura.

Este primeiro sorteio serve como teste, e a prefeitura considera ampliar o projeto, acrescentou Simondon, destacando o "interesse ecológico" da reutilização dos monumentos funerários.

djb/juc/bfa/abl/hgs/mb/lm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar