Paris sorteia descanso eterno em seus cemitérios mais famosos

A Prefeitura de Paris lançou nesta semana um sorteio inédito que permitirá aos vencedores descansar em tumbas históricas abandonadas, em troca de sua restauração, com o objetivo de aliviar a superlotação dos cemitérios da capital francesa. Os cemitérios parisienses contam com 634 mil concessões, mas descansar ao lado do cantor do The Doors, Jim Morrison, no Père-Lachaise, ou da filósofa francesa Simone de Beauvoir, em Montparnasse, seguia sendo um desejo inalcançável, já que os cemitérios históricos estão lotados desde o início do século XX.

Esses locais estão repletos de túmulos abandonados que não podem ser destruídos devido ao seu valor histórico e patrimonial. Desde segunda-feira (3), a prefeitura oferece trinta monumentos por meio de sorteio: dez no Père-Lachaise, dez em Montparnasse e dez em Montmartre. "Nas primeiras 24 horas, foram registrados mil cliques nos formulários de candidatura", informou à AFP Paul Simondon, responsável pelos assuntos funerários da Prefeitura de Paris. Os candidatos devem "apresentar orçamentos de empresas especializadas em mármore para demonstrar que conhecem o custo da restauração, a fim de evitar surpresas", explicou o vereador.