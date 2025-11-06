Novas imagens de satélite sugerem 'valas comuns' na cidade sudanesa de El Fasher

Novas imagens de satélite detectaram atividade "compatível com valas comuns" na cidade sudanesa de El Fasher, disseram pesquisadores da Universidade de Yale em um relatório publicado nesta quinta-feira (6), mais de uma semana após denúncias de assassinatos em massa na região. Em 26 de outubro, as Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar que está em guerra com o Exército sudanês há mais de dois anos, reivindicaram o controle total da cidade de El Fasher, o último reduto das forças regulares na região oeste de Darfur. A captura ocorreu após um cerco de 18 meses.

Desde então, a ONU tem relatado massacres, estupros, saques e deslocamentos em massa da população. Inúmeros depoimentos, corroborados por vídeos publicados pelas FAR nas redes sociais, descrevem atrocidades nessa região isolada. A presença de valas comuns, o surgimento de trincheiras e o desaparecimento de corpos previamente identificados foram detectados por imagens de satélite nos arredores de um antigo hospital infantil "transformado pelas FAR em centro de detenção" e próximo a uma mesquita, de acordo com um relatório do Laboratório de Pesquisa Humanitária (HRL). Segundo o HRL, dados aéreos recentes também indicam que "há um massacre em andamento no local do antigo hospital infantil". A "limpeza de supostas atrocidades em massa cometidas pelas FAR" também é visível perto do aterro construído pelos paramilitares ao redor da cidade para sitiá-la: as imagens mostram "um novo caso de remoção de objetos compatíveis com cadáveres", segundo investigadores.