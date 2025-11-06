Nova York impõe derrota a Trump em noite de vitórias dos democratas

Rival do presidente americano, Zohran Mamdani é eleito prefeito de Nova York. Democratas venceram ainda outras duas disputas importantes.Com promessas de campanha ambiciosas focadas em aliviar o custo de vida da população, como congelamento de alugueis, catraca livre nos ônibus e creche gratuita para todas as crianças, Zohran Mamdani, 34 anos, foi eleito na terça-feira (04/10) o primeiro prefeito muçulmano de Nova York e o mais jovem em mais de um século. Em uma vitória para a ala progressista do Partido Democrata, Mamdani, que se declara um democrata socialista, derrotou o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa, obtendo mais da metade dos votos. Enfrentou ainda uma campanha de oposição do presidente Donald Trump, que chegou a chamar o então candidato de "comunista lunático". Há um ano, Mamdani era um desconhecido deputado estadual de Nova York, eleito em 2020 para representar o condado do Queens. Seu carisma, a identidade visual cativante de sua campanha, a linguagem clara e direta, além das propostas econômicas populistas, contribuíram para sua impressionante ascensão e animaram os eleitores de uma das cidades mais caras do mundo. Mais de 2 milhões de nova-iorquinos votaram na disputa – quase o dobro dos eleitores que votaram para prefeito há quatro anos. Com cerca de 90% dos votos contados, Mamdani mantinha uma vantagem de aproximadamente 9 pontos percentuais sobre Cuomo. "O senso comum diria que estou longe de ser o candidato perfeito. Sou jovem, apesar dos meus melhores esforços para envelhecer. Sou muçulmano. Sou um socialista democrático. E o mais condenável de tudo, recuso-me a pedir desculpas por qualquer uma dessas coisas", declarou Mamdani para uma multidão entusiasmada em sua festa de vitória. "Nova York, esta noite vocês entregaram um mandato para a mudança", disse ele, prometendo "acordar todas as manhãs com um único objetivo: tornar esta cidade melhor para vocês do que era no dia anterior". Disputas dentro e fora do partido Mamdani venceu em julho as primárias do Partido Democrata contra Cuomo, que tinha o apoio da corrente mais moderada da legenda. O ex-governador tentava um retorno à política após ter se demitido há quatro anos, na esteira de acusações de assédio sexual – que ele continua a negar. O agora prefeito eleito teve o apoio de líderes da ala mais à esquerda do partido, como Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. Cuomo teve um bom desempenho nos distritos eleitorais judaicos ortodoxos, onde obteve cerca de 80% dos votos, segundo o jornal The New York Times. Ele conquistou um grande número de eleitores judeus mais liberais que historicamente apoiavam candidatos democratas. Em compensação, Mamdani cativou dois grupos que a maioria dos democratas ignorou: jovens de bairros em processo de gentrificação, e categorias como motoristas de táxi, donos de bodegas e outros imigrantes sul-asiáticos da classe trabalhadora. Ameaças de Trump Mamdani agora deve lidar com as demandas intermináveis da maior cidade dos Estados Unidos e cumprir suas promessas de campanha, que ele chama de "a agenda mais ambiciosa para enfrentar a crise do custo de vida que esta cidade já viu" desde a década de 1940. Os céticos consideram o plano irrealista, e a oposição planeja bater forte na nova administração. Durante a campanha, Mamdani foi criticado por seu fraco currículo na política, com menos de cinco anos de experiência na Assembleia Legislativa do estado. O presidente Trump, por sua vez, tem pintado o democrata como a face mais radical do Partido Democrata. "Se você tem um comunista governando Nova York, tudo o que você está fazendo é desperdiçando o dinheiro que está enviando para lá", disse Trump à emissora CBS, no domingo. O presidente ameaçou diversas vezes cortar o financiamento federal à cidade – e até mesmo assumir o controle da prefeitura – se Mamdani vencesse. Trump sugeriu ainda que poderia tentar prender e deportar Mamdani, que nasceu em Uganda, onde passou a infância, mas foi criado na cidade de Nova York desde os 7 anos, e se tornou cidadão americano em 2018. Mamdani não perdeu tempo em confrontar o presidente, dando início formalmente à batalha que provavelmente definirá a relação entre o jovem prefeito e Trump, cuja fama está ligada à cidade. Em seu discurso da vitória, Mamdani mandou um recado direto a Trump. "Nova York continuará sendo uma cidade de imigrantes, uma cidade construída por imigrantes, impulsionada por imigrantes e, a partir desta noite, liderada por um imigrante", disse ele, acrescentando que "se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o lançou". Alerta para republicanos Com Nova York, os democratas venceram três disputas importantes nesta terça-feira, nas primeiras grandes eleições desde que Trump voltou ao poder há nove meses, elevando uma nova geração de líderes e injetando novo ânimo no partido, que vinha enfrentando dificuldades, antes das eleições legislativas do próximo ano. Os democratas também conquistaram os governos da Virgínia e de Nova Jersey, um resultado que sugere uma mudança no clima político do país, que em 2026 irá às urnas com o controle do Congresso em jogo, e acende um alerta para Trump. A ex-deputada Abigail Spanberger foi eleita governadora da Virgínia, e a deputada Mikie Sherrill, governadora de Nova Jersey. "Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o viu nascer", disse Mamdani aos apoiadores. "E se há uma forma de assustar um déspota, é desmontando as condições que permitiram que ele acumulasse poder. Não é apenas assim que paramos Trump, é assim que paramos o próximo." Trump já usou repetidamente os vastos poderes da presidência contra rivais políticos e, antes mesmo da eleição, ameaçou cortar bilhões de dólares em financiamento federal para Nova York caso Mamdani fosse eleito. Isso seguiria cortes anteriores feitos pela administração Trump em movimentos políticos que também miraram líderes democratas do Congresso oriundos da cidade. A vitória mais crítica para as esperanças democratas nas próximas eleições ocorreu, porém, na Califórnia, onde os eleitores aprovaram uma proposta que permite aos legisladores estaduais adotar um novo mapa distrital que pode render ao partido até cinco novas cadeiras na Câmara dos Representantes. A medida compensa uma iniciativa semelhante no Texas que favorece os republicanos na disputa nacional pela redistribuição dos distritos eleitorais. Na preparação para 2026, Trump tem incentivado legisladores estaduais em estados liderados por republicanos a redesenhar seus mapas distritais para maximizar a capacidade dos republicanos de manter o controle da Câmara. Os estados normalmente criam novos mapas a cada década com base nos dados do censo. Quem é o que pretende fazer o prefeito eleito? A mãe de Mamdani, Mira Nair, é uma reconhecida cineasta e crítica literária indiana radicada nos Estados Unidos. Graduou-se na Universidade Harvard, ganhou prêmios em Cannes, no Festival de Veneza e já foi indicada ao Oscar. O pai, Mahmood Mamdani, tem doutorado em Harvard e é professor de antropologia na Universidade Columbia. O casal se conheceu em Uganda. Mamdani casou-se neste ano com Rama Duwaji, 28 anos, artista gráfica nascida na Síria e radicada nos Estados Unidos. O prefeito eleito se graduou em estudos africanos pela Bowdoin College, em 2014. Na universidade, ele criou um grupo de defesa dos palestinos, tema presente em sua campanha a prefeito. Mamdani acusou Israel de cometer genocídio e disse que honraria um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. O interesse de Mamdani em se candidatar a um cargo público surgiu quando ele trabalhou como consultor habitacional para prevenção de execuções hipotecárias, ajudando proprietários de baixa renda de minorias étnicas a lutar contra o despejo e permanecer em suas casas, como aparece em sua biografia na Assembleia de Nova York. Moradia foi, de fato, um dos temas centrais da campanha eleitoral de Mamdani. Numa metrópole que, segundo um relatório de 2025 do banco alemão Deutsche Bank, tinha os aluguéis mais caros do mundo no centro da cidade (um apartamento médio de três quartos custava 8.500 dólares por mês, cerca de R$ 46 mil), os apelos dele pelo congelamento dos aluguéis, aumento da oferta de moradias populares e maior regulamentação sobre proprietários privados encontraram eco em muitos eleitores. Mamdani também defende a criação de um imposto fixo de 2% para quem ganha mais de 1 milhão de dólares por ano, o aumento do imposto corporativo, ônibus gratuitos, um salário mínimo de 30 dólares por hora (bem superior aos atuais 16,50) e a expansão da oferta de creches públicas. Não está claro como Mamdani pagará por tais iniciativas, dada a oposição firme da governadora democrata Kathy Hochul aos seus apelos para aumentar os impostos sobre pessoas ricas. sf/cn (AP, EFE, ots)