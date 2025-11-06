Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Louvre priorizou aquisições de obras em vez de investir na segurança, diz Tribunal francês

Autor Agência Estado
Agência Estado
Um relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da França afirma que a gestão do Louvre entre 2018 e 2024 optou priorizou operações de grande visibilidade e atraentes" em vez de investir em segurança. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 6, semanas após uma série de falhas e problemas de segurança serem revelados com o roubo das joias da Coroa. Os ladrões usaram um caminhão com cesta elevatória para alcançar uma janela da Galeria Apollo e fugiram com o tesouro em questão de minutos.

De acordo com o Tribunal, os investimentos eram "indispensáveis para garantir o funcionamento perene da instituição", alertam os membros do tribunal.

"O roubo das joias da Coroa é, sem dúvida, um sinal de alerta ensurdecedor sobre o ritmo muito insuficiente de renovação dos equipamentos de segurança do museu", afirmou nesta quinta-feira o presidente do Tribunal de Contas, Pierre Moscovici.

Entre 2018 e 2024, o Louvre "mobilizou 26,7 milhões de euros (164 milhões de reais na cotação atual) para a realização de obras de manutenção e adequação às normas e 59,5 milhões de euros (367 milhões de reais) para obras de restauração do palácio enquanto monumento histórico", contra "105,4 milhões de euros (648 milhões de reais) de seus próprios recursos para a aquisição de obras e 63,5 milhões de euros (391 milhões de reais) destinados à reforma das instalações museográficas", detalha o documento.

O tribunal aponta "um atraso considerável no ritmo dos investimentos" diante de uma "degradação acelerada" do museu, que recebeu nove milhões de visitantes em 2024, 80% deles estrangeiros.

Em sua resposta ao relatório, a ministra da Cultura, Rachida Dati, afirmou compartilhar a constatação sobre "a urgência das obras a nível técnico". Contudo, ela disse que não compartilha "integralmente" o parecer sobre a política de aquisições do museu, uma iniciativa que contribui para o "enriquecimento das coleções nacionais".

A direção do Louvre afirmou que aceita "a maioria das recomendações" formuladas pelo Tribunal de Contas, mas considera que a análise "ignora" várias de suas ações no âmbito da segurança.

"A gestão do maior e mais visitado museu do mundo só pode ser objeto de um julgamento equilibrado se for baseada no longo prazo", destacou a direção do Louvre, que também lamentou que o documento detalhe com precisão o número de câmeras de segurança em suas salas.

A presidente do museu, Laurence des Cars, admitiu poucos dias após o roubo que o sistema externo de segurança por vídeo é "muito insuficiente".

O Tribunal de Contas também revisou o grande projeto de reforma do museu, apresentado em janeiro pelo presidente francês Emmanuel Macron: do valor inicial de entre 700 e 800 milhões de euros (800 e 920 milhões de dólares, 4,32 bilhões e 4,94 bilhões de reais) para 1,15 bilhão de euros (1,3 bilhão de dólares, 7,1 bilhões de reais).

Segundo o tribunal, o valor continua sendo "baixo" ao considerar as necessidades de reforma do estabelecimento. O conselho de administração do Louvre deve se reunir em "caráter de urgência" na sexta-feira.

Quatro suspeitos pelo roubo no Louvre foram presos na semana passada. Três deles são apontados como membros da equipe que foi filmada usando um elevador de cesta para alcançar a janela do museu. Eles vão responder por roubo, organização criminosa e conspiração. As joias ainda não foram recuperadas. *COM INFORMAÇÕES DE AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

