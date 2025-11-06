Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jatos de Israel atacam cidades no sul do Líbano, escalando ações quase diárias

Tipo Notícia

Jatos israelenses atacaram várias cidades no sul do Líbano nesta quinta-feira, 6, após instar os residentes a saírem, marcando uma escalada em seus ataques quase diários ao país. Os ataques aéreos ocorreram horas depois de o Hezbollah instar o governo libanês a não entrar em negociações com Israel.

O porta-voz israelense em árabe, Avichay Adraee, alertou os residentes em Tayba, perto da fronteira, Tayr Debba, localizada a leste da cidade costeira de Tiro, e Aita al-Jabal, para se afastarem 500 metros dos edifícios residenciais alvejados por, segundo eles, utilização pelo Hezbollah. Posteriormente, emitiu outro aviso para a cidade de Zawtar al-Sharqiyah, perto da cidade de Nabatieh.

O exército israelense disse que mirou em infraestrutura militar do Hezbollah nessas áreas e acusou o grupo de reconstruir suas capacidades quase um ano após um cessar-fogo mediado pelos EUA entrar em vigor, encerrando uma guerra de meses. Não houve relatos imediatos de vítimas.

"Não permitiremos que o Hezbollah se rearme, se recupere, reconstrua sua força para ameaçar o estado de Israel", disse a porta-voz do governo israelense Shosh Bedrosian, em uma coletiva nesta quinta.

Os ataques ocorreram enquanto o primeiro-ministro libanês Nawaf Salam e seu governo se reuniam em Beirute para acompanhar um plano de desarmamento do Hezbollah e outros grupos armados não estatais no país, elaborado pelo exército libanês. O presidente libanês Joseph Aoun tem sido crítico aos ataques de Israel e à ocupação contínua de cinco pontos no território libanês, mas disse estar aberto a negociações com Israel para encerrar as tensões. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

