Hamilton desmente rumores sobre saída da Ferrari

O piloto britânico Lewis Hamilton desmentiu nesta quinta-feira (6) os rumores de que estaria de saída da Ferrari após uma temporada decepcionante em 2025.

Hamilton passou 20 corridas sem subir ao pódio, o maior número na história da Ferrari, e ocupa apenas a sexta posição no Mundial de Fórmula 1 com 146 pontos, 64 a menos que seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc.

Após mais uma atuação sem brilho no Grande Prêmio do México, há duas semanas, onde recebeu uma severa penalidade de 10 segundos, começaram a circular rumores de que Hamilton poderia ser substituído pelo britânico Oliver Bearman, de 20 anos, que atualmente corre pela Haas.

Bearman, que terminou em quarto lugar no México e teve uma ótima temporada de estreia, também negou que estaria negociando para substituir Hamilton na Ferrari.

O heptacampeão, de 40 anos, disse: "Tenho um contrato bastante longo. Normalmente, quando se assina um contrato, as conversas começam um ano antes do término. E estou um pouco longe disso agora".

Os rumores ganharam força ao longo da turbulenta temporada pela Ferrari, na qual Hamilton não conseguiu subir ao pódio – ele nunca havia conquistado menos de cinco pódios em seus 19 anos anteriores na F1 – e pressionou por mudanças nos métodos de trabalho da equipe.

Além disso, surgiram especulações sobre o futuro do chefe da tradicional escuderia, Fred Vasseur, e a situação se agravou com a recente saída de seu ex-engenheiro de performance, Riccardo Corte.

Hamilton se mostrou mais aberto na quinta-feira sobre seu apelo à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para que aprimore os procedimentos de punição, após vários incidentes controversos no México.

O britânico foi o único dos vários pilotos que cortaram caminho pela grama e retornaram à pista a ser punido. Ele disse que houve falta de clareza e transparência.

"Acho que isso provavelmente faz parte do grande problema da transparência e da responsabilidade, e também do sigilo em torno das decisões tomadas nos bastidores", disse ele.

"É algo que definitivamente precisa ser abordado e resolvido nos bastidores, mas não sei se eles têm consciência de como suas decisões podem interferir nas corridas e decidir um campeonato, como já vimos antes. É preciso trabalhar nisso".

