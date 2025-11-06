Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Força internacional de estabilização chegará 'em breve' a Gaza, diz Trump

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (6) que uma força internacional de estabilização coordenada pelos Estados Unidos será enviada a Gaza "em breve". 

As declarações do presidente ocorrem um dia depois de Washington apresentar um projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU destinado a apoiar o plano de paz americano no território palestino.

"Em breve. Vai acontecer em breve. E as coisas vão bem em Gaza", respondeu Trump durante um evento na Casa Branca ao se referir à força que provavelmente incluirá tropas de Egito, Catar, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

