Filipinas declaram emergência após tufão Kalmaegi deixar centenas de mortos e desaparecidos

O presidente filipino Ferdinand Marcos Jr declarou estado de emergência, na manhã desta quinta-feira, 6 (horário local), após a passagem do tufão Kalmaegi no país deixar centenas de mortos e desaparecidos. O anúncio foi feito durante uma reunião com autoridades de resposta a desastres para avaliar as consequências do tufão, permitindo ao governo liberar fundos de emergência mais rapidamente e evitar a corrida aos supermercados por alimentos e, também, que os preços disparem.

Este foi o 20º ciclone tropical a atingir o país asiático neste ano, sendo o mais mortal até agora. Ao menos 114 pessoas morreram, a maioria afogada em decorrência das enchentes repentinas; outras 127 seguem desaparecidas. A passagem do ciclone tropical também afetou quase 2 milhões de pessoas, desalojou mais de 560 mil moradores, incluindo quase 450 mil que foram evacuados para abrigos de emergência.