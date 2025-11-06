Egípcio Khaled El-Enany eleito oficialmente como diretor-geral da Unesco

O egípcio Khaled El-Enany foi oficialmente eleito nesta quinta-feira (6) diretor-geral da Unesco para os próximos quatro anos, em substituição à francesa Audrey Azoulay, em um contexto delicado para a organização devido à saída anunciada dos Estados Unidos. A eleição de El-Enany, 54 anos, é uma formalidade depois que o Conselho Executivo recomendou em 6 de outubro sua candidatura contra a do congolês Firmin Edouard Matoko, por grande maioria (55 votos contra 2).

O ex-ministro das Antiguidades e do Turismo e egiptólogo de formação recebeu 172 votos dos 174 depositados pelos Estados-membros reunidos em Samarkand, Uzbequistão, por ocasião da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Khaled El-Enany, que se torna o primeiro diretor-geral da Unesco oriundo de um país árabe e o segundo africano, depois do senegalês Amadou Mahtar Mbow (1974-1987), apresentou-se como um homem de "consenso". Após a saída de Israel em 2017, a Nicarágua anunciou em maio que também deixaria a organização, em protesto pela atribuição do Prêmio Mundial à Liberdade de Imprensa ao jornal opositor La Prensa. Por sua vez, o governo dos Estados Unidos anunciou em julho que deixaria a Unesco, pela terceira vez em 40 anos.

A saída de Washington e Manágua será efetiva no final de 2026. A administração de Donald Trump, que já havia retirado o país da Unesco durante seu primeiro mandato, acusou a organização com sede em Paris de adotar posturas anti-israelenses, promover "causas sociais e culturais divisivas" e "uma agenda ideológica e globalista". O novo diretor-geral assumirá as funções em meados de novembro e prometeu trabalhar para convencer os Estados Unidos a permanecerem na organização, algo que Audrey Azoulay conseguiu em 2023, durante o mandato do democrata Joe Biden.