Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de Segurança da ONU suspende sanções contra presidente sírio

Conselho de Segurança da ONU suspende sanções contra presidente sírio

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quinta-feira (6) uma resolução dos Estados Unidos para suspender as sanções contra o presidente da Síria, Ahmed al Sharaa, poucos dias antes de sua visita à Casa Branca.

Donald Trump receberá Al Sharaa em 10 de novembro, em um encontro que marcará a primeira visita de um chefe de Estado sírio à Casa Branca.

O Conselho de Segurança decidiu que Al Sharaa e seu ministro do Interior, Anas Hasan Khattab, sejam retirados da lista de sanções a indivíduos e grupos vinculados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda, que estão sujeitos a proibição de viagem, congelamento de ativos e embargo de armas.

abd/vla/mr/val/dga/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar