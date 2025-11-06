Cherki, Kolo Muani e Kanté retornam à seleção francesa

Cherki e Kolo Muani voltam enquanto Ousmane Dembélé e Désiré Doué, que estão lesionados, ficaram fora da lista.

Os atacantes Rayan Cherki e Randal Kolo Muani, assim como o meio-campista N'golo Kanté, foram convocados nesta quinta-feira (6) pela seleção da França para os jogos contra Ucrânia e Azerbaijão pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

No meio-campo, Adrien Rabiot é desfalque por lesão, assim como Aurélien Tchouaméni. Na ausência de ambos, o técnico Didier Deschamps decidiu convocar o veterano Kanté (34 anos), além de Warren Zaïre-Emery (19).

A França precisa de uma vitória sobre a Ucrânia no dia 13 de novembro, em Paris, para selar sua classificação para o Mundial do ano que vem.

Caso não consigam o resultado, os 'Bleus' terão a última oportunidade de garantir a vaga direta três dias depois, quando visitarão o Azerbaijão.

-- Lista de convocados da seleção da França: