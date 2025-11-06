Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Avistamento de drone interrompe pela 2ª vez na semana tráfego aéreo em Bruxelas

Autor AFP
AFP Autor
O tráfego aéreo foi brevemente interrompido na noite desta quinta-feira (6) no aeroporto internacional de Bruxelas-Zaventem, na Bélgica, devido à presença de um drone nas proximidades, informou à AFP uma porta-voz do controle aéreo.

A Bélgica já havia sido obrigada a interromper todo o seu tráfego aéreo em duas ocasiões no início da semana, após dois relatos sucessivos de drones nas imediações dos aeroportos de Bruxelas-Zaventem — o principal do país — e de Liège.

Nesta quinta-feira, o tráfego foi interrompido por meia hora, entre 21h23 e 21h53 (17h23 e 17h53 de Brasília), e depois disso as operações foram retomadas normalmente, informou a porta-voz do órgão responsável pelo controle aéreo na Bélgica, Skeyes.

Além disso, vários voos também foram cancelados ou desviados na Suécia, igualmente nesta quinta-feira, após o avistamento de um drone perto do aeroporto de Gotemburgo pouco antes das 19h (15h de Brasília).

