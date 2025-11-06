Avistamento de drone interrompe pela 2ª vez na semana tráfego aéreo em Bruxelas

O tráfego aéreo foi brevemente interrompido na noite desta quinta-feira (6) no aeroporto internacional de Bruxelas-Zaventem, na Bélgica, devido à presença de um drone nas proximidades, informou à AFP uma porta-voz do controle aéreo.

A Bélgica já havia sido obrigada a interromper todo o seu tráfego aéreo em duas ocasiões no início da semana, após dois relatos sucessivos de drones nas imediações dos aeroportos de Bruxelas-Zaventem — o principal do país — e de Liège.