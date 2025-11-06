Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Autoridades identificam assassino de prefeito mexicano

Tipo Notícia

Autoridades do oeste do México identificaram o assassino do prefeito Carlos Manzo, cujo crime desencadeou protestos desde o fim de semana passado, anunciou nesta quinta-feira (6) o Ministério Público do estado de Michoacán.

O responsável por ter disparado no sábado contra Manzo, presidente municipal de Uruapan, durante um evento público pela festa do Dia de Finados, tinha 17 anos e atendia pelo nome de Víctor Ubaldo, informou em entrevista coletiva o procurador estadual, Carlos Torres.

Ubaldo foi abatido pelos seguranças do prefeito após o ataque, mas sua identidade só foi conhecida depois que sua família reivindicou seu corpo, indicou o procurador.

Apesar de ser menor de idade, as autoridades divulgaram fotografias do rosto de Ubaldo, algo que é proibido por lei no México.

O procurador acrescentou que o autor material do homicídio contou com a colaboração de pelo menos dois cúmplices que ainda não foram detidos.

O crime está "relacionado a grupos do crime organizado", assegurou o funcionário, sem detalhar o nome de algum cartel.

Em Michoacán, uma importante região agrícola que se destaca na produção de abacate e limão, operam pelo menos cinco máfias de narcotraficantes lideradas pelo poderoso Cartel Jalisco Nova Geração.

Inicialmente, dois homens que ficaram feridos no ataque a tiros estavam na condição de "investigados", mas as investigações mostraram que não estiveram envolvidos no atentado. Tratava-se de um integrante da Proteção Civil e de um vereador, informou na segunda-feira o governo estadual.

Em Uruapan, Grecia Quiroz, viúva do prefeito assassinado, o substituiu no cargo e tomou posse na quarta-feira.

O assassinato do prefeito ocorreu poucos dias depois de o líder dos produtores de limão de Michoacán, Bernardo Bravo, ter sido morto a tiros.

