Ataque com drones deixa um morto na região russa de Volgogrado

Os ataques atingiram um edifício residencial de 24 andares e deixaram "varandas danificadas e janelas quebradas nas casas vizinhas", indicou no Telegram o governador Andrei Bocharov.

Um ataque com drones na região de Volgogrado, sul da Rússia, matou uma pessoa e provocou um incêndio em uma zona industrial, informou nesta quinta-feira (6) o governador regional.

"Um civil de 48 anos morreu devido aos estilhaços do ataque", afirmou. "A queda de destroços (dos drones) causou um incêndio em uma zona industrial do distrito de Krasnoarmeiski", onde os bombeiros conseguiram controlar o fogo, escreveu Bocharov.

Volgogrado, uma região a cerca de 400 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, é um centro industrial com empresas de gás e petróleo.

A Ucrânia intensificou os ataques com drones e mísseis contra a Rússia, direcionados em particular contra zonas industriais e energéticas.

A Rússia, que iniciou em 2022 uma ofensiva em larga escala contra a Ucrânia, também intensificou os ataques aéreos contra instalações energéticas e sistemas ferroviários ucranianos.