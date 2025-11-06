Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha planeja apoiar proposta do Brasil de criar fundo mundial para proteger floresta tropical

Autor AFP
Tipo Notícia

A Alemanha planeja apoiar a proposta do Brasil de criar um fundo mundial para a proteção da floresta tropical, informaram nesta quinta-feira (6) fontes próximas ao governo em Berlim, antes da conferência climática COP30.

Ainda não foi decidido quanto dinheiro a Alemanha contribuirá para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, em inglês).

Com este fundo, o Brasil espera atrair 125 bilhões de dólares (668 bilhões de reais na cotação atual) em compromissos governamentais e intervenções privadas, poucos dias antes da reunião mundial da ONU sobre o clima na Amazônia.

As fontes citadas afirmaram que o chefe de governo alemão, Friederich Merz, considera interessante a iniciativa de financiamento do TFFF e deseja apoiar o Brasil e demonstrar o compromisso contínuo da Alemanha com os esforços multilaterais em matéria climática.

Merz tem previsto se reunir em privado com o presidente Lula durante sua viagem ao Brasil, informaram as fontes em Berlim nesta quinta-feira.

O Brasil prometeu 1 bilhão de dólares (5,3 bilhões de reais na cotação atual) ao fundo com a esperança de impulsionar os compromissos. O mecanismo realizaria pagamentos anuais aos países em desenvolvimento por cada hectare de floresta que mantivessem em pé.

Segundo as fontes, a Alemanha deixou em aberto, até o momento, a quantia de suas contribuições. Uma fonte indicou, por sua vez, que ainda é necessário examinar os detalhes do funcionamento do fundo, administrado pelo Banco Mundial.

