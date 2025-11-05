UE alcança acordo sobre meta climática até 2040

A União Europeia (UE) alcançou nesta quarta-feira (5) um compromisso sobre a meta de redução de emissões de gases do efeito estufa para 2035 e 2040, após uma série de concessões para convencer os Estados reticentes, pouco antes do início da COP30 no Brasil. Após negociações prolongadas em Bruxelas, o bloco anunciou um acordo para reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 90% até 2040, na comparação com os níveis de 1990, mas permitirá que os países descontem créditos de carbono de até 10% da meta.

Os países da UE também formalizaram uma meta intermediária de redução das emissões até 2035, que deve ser apresentada nas negociações climáticas da ONU, fixada entre 66,25% e 72,5%. A UE é o quarto maior emissor do mundo, atrás apenas da China, Estados Unidos e Índia. Mas o bloco tem sido o mais comprometido em adotar ações contra as mudanças climáticas e já reduziu suas emissões de gases do efeito estufa em 37% na comparação com os níveis de 1990. Para convencer os membros mais céticos, como a Itália, várias medidas de "flexibilidade" foram abordadas. Os europeus poderão comprar 5% de créditos de carbono internacionais para financiar projetos fora da Europa, um dispositivo muito criticado pelas organizações ambientalistas.

Além disso, existe a possibilidade de 5% adicionais dos créditos de carbono na próxima revisão da lei sobre o clima. Os 27 países do bloco também apoiaram adiar por um ano, de 2027 para 2028, a extensão do mercado de carbono no transporte rodoviário e nos sistemas de climatização dos edifícios, um pedido da Hungria e da Polônia que tinha a oposição das nações da Escandinávia. Os Estados membros também aprovaram uma cláusula para revisar a lei do clima a cada dois anos, o que permitiria ajustar a meta.