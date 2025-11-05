Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tufão deixa mais de 60 mortos nas Filipinas

Tufão deixa mais de 60 mortos nas Filipinas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O tufão Kalmaegi deixou 66 mortos nas Filipinas, informou nesta quarta-feira (5) a Defesa Civil, enquanto moradores começavam a avaliar os danos em seus negócios e residências, devastados pela inundação.

"As grandes cidades foram atingidas pelas cheias, as áreas mais urbanizadas", informou a uma rádio local o vice-diretor da Defesa Civil, Rafaelito Alejandro. Segundo ele, 49 mortes ocorreram na ilha de Cebu, a mais atingida.

Vinte e seis pessoas estavam desaparecidas. "A água já baixou. Nosso desafio agora é remover os escombros que bloqueiam nossas estradas", disse Alejandro.

Jornalistas da AFP conversaram na manhã desta quarta-feira com moradores que limpavam as ruas, que, na véspera, pareciam rios. Carros, caminhões e contêineres foram arrastados pela água barrenta, segundo vídeos verificados pela agência.

"A enchente aqui foi muito severa ontem", disse Reynaldo Vergara, 53. "Por volta das 4h ou 5h, a água era tão forte que você não conseguia sair. Nunca houve nada parecido", descreveu.

Nas 24 horas anteriores à chegada do Kalmaegi, a área ao redor da Cidade de Cebu registrou 183 milímetros de chuva, muito acima da média mensal de 131 milímetros, informou à AFP a meteorologista Charmagne Varilla.

"A situação em Cebu não tem precedentes", afirmou a governadora provincial Pamela Baricuatro, no Facebook. "Esperávamos que os ventos representassem o perigo, mas (...) é a água que realmente coloca nossa população em risco. As águas são devastadoras", acrescentou.

As Filipinas enfrentam tufões e tempestades todos os anos, em particular em áreas propensas a desastres, onde milhões de pessoas vivem em condições de pobreza. Cientistas alertam que as tempestades são cada vez mais frequentes e potentes devido às mudanças climáticas.

cgm/dhw/mas/db/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar