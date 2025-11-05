Trump diz que Mamdani deve demonstrar respeito a Washington e defende tarifas

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o prefeito eleito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani, deve ser "muito gentil" com ele e deve entrar em contato, em entrevista para a Fox News nesta quarta-feira, 05. O republicano mencionou que quer ver o novo gestor da cidade "se sair bem" no cargo.

"Mamdani precisa demonstrar respeito a Washington para ter sucesso. Sou eu quem tem que aprovar as coisas", disse. O comentário acontece após Trump chamá-lo de comunista e indicar que seria difícil para ele liberar recursos para Nova York.