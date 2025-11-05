Trump diz que Estados Unidos devem escolher 'entre comunismo e bom senso'

Os Estados Unidos enfrentam uma escolha entre "comunismo e bom senso", declarou nesta quarta-feira (5) o presidente Donald Trump em uma convenção empresarial, um dia depois de uma ampla vitória eleitoral dos democratas em vários estados.

"Nossos oponentes propõem um pesadelo econômico. Nós estamos realizando um milagre econômico", disse Trump, após criticar novamente a eleição do prefeito de esquerda em Nova York, Zohran Mamdani.