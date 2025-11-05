Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump acusa democratas de serem 'kamikazes' pela paralisação governamental mais longa da história

Autor AFP
O presidente americano, Donald Trump, culpou nesta quarta-feira (5) os democratas "kamikazes" pela paralisação governamental mais longa da história dos Estados Unidos, superando o recorde de 35 dias estabelecido durante seu primeiro mandato. 

"Acabei de voltar do Japão", disse o presidente republicano durante um café da manhã de trabalho na Casa Branca. "Falei sobre os pilotos kamikazes. Acho que esses caras são kamikazes. Eles vão derrubar o país se precisarem", afirmou.

