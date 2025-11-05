Quem é Jared Isaacman, bilionário indicado por Trump para chefiar a Nasa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 4, que decidiu indicar Jared Isaacman para o cargo de administrador da Nasa. A declaração, feita na rede social Truth Social, ocorreu meses depois de Trump retirar a nomeação do bilionário do setor de tecnologia - e primeiro civil a realizar uma caminhada espacial - por conta de suas preferências políticas, mais inclinadas ao campo dos democratas. O anúncio da retirada da nomeação havia sido feito em maio. Na ocasião, o presidente americano afirmou considerar Isaacman um homem "muito bom", mas disse ter ficado surpreso ao descobrir que o futuro administrador da agência espacial norte-americana era um "democrata de sangue azul, que nunca havia contribuído para um republicano anteriormente".

Além disso, o futuro administrador da Nasa também tem relações próximas com Elon Musk, dono da SpaceX - a empresa já levou Isaacman para o espaço em uma missão no ano passado. A desistência de Trump pelo nome de Isaacman foi anunciado depois de Musk deixar o governo dos Estados Unidos. Na semana passada, Trump disse a repórteres que ele e Musk têm conversado "de tempos em tempos" desde que se sentaram juntos no funeral do ativista conservador Charlie Kirk, no mês passado, no Arizona, e que o relacionamento entre ambos está "bem". Ao voltar atrás e anunciar novamente Isaacman para o alto cargo de liderança da Nasa, Trump não fez menção à mudança de posicionamento. "Esta noite, tenho o prazer de indicar Jared Isaacman, um empresário de sucesso, filantropo, piloto e astronauta, como administrador da Nasa", escreveu. "A paixão de Jared pelo espaço, sua experiência como astronauta e sua dedicação em ultrapassar os limites da exploração, desvendar os mistérios do universo e promover a nova economia espacial fazem dele a pessoa ideal para liderar a Nasa em uma nova e ousada era." Isaacman ocupará o posto que vinha sendo exercido interinamente pelo secretário de Transportes, Sean Duffy, que também recebeu elogios do presidente americano. "Trabalho incrível", afirmou Trump. Para assumir o cargo, Isaacman ainda precisa ser aprovado pelo Senado.

Quem é Jared Isaacman Aos 42 anos, Jared Isaacman é CEO e fundador da Shift4, empresa de tecnologia líder em soluções integradas de processamento de pagamentos. A companhia foi criada em 1999, quando o hoje bilionário tinha apenas 16 anos e havia deixado os estudos para investir no empreendedorismo. Atualmente, a Shift4 emprega cerca de 4 mil pessoas, atua em 75 países e já processou mais de US$ 260 bilhões em pagamentos para mais de 200 mil clientes em todo o mundo. Entusiasta do setor aeroespacial, o empresário também é piloto e astronauta, acumulando mais de 7 mil horas de voo nos últimos 20 anos, incluindo habilitações em diversas aeronaves experimentais e ex-militares. Em setembro do ano passado, Isaacman tornou-se o primeiro civil a realizar uma caminhada espacial, ao comandar a Polaris Dawn, missão executada pela SpaceX, de Elon Musk. Segundo o site oficial da missão, Isaacman também detém vários recordes mundiais, incluindo dois voos de volta ao mundo em alta velocidade, realizados em 2008 e 2009. Em 2011, ele fundou a Draken International, força aérea privada criada para treinar pilotos das Forças Armadas dos Estados Unidos.

Declarado "defensor da ciência", Isaacman afirma ter realizado cerca de 50 experimentos científicos nas duas missões espaciais de que participou. Ele também já declarou publicamente que sua carreira no setor aeroespacial "nunca custou um centavo aos contribuintes". "Foi financiada de forma privada e teve como objetivo inspirar e ajudar pessoas em todo o mundo", afirmou. Isaacman é ainda reconhecido por seu trabalho filantrópico, com doações milionárias a hospitais e causas beneficentes - seja de forma pessoal, seja por meio das arrecadações obtidas com suas atividades como piloto, como os shows aéreos que organiza. Em abril deste ano, após ter sido anunciado por Trump como futuro chefe da Nasa, Isaacman discursou no Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado dos Estados Unidos, que avaliava sua indicação. "Não sou um indicado típico para este cargo. Fui relativamente apolítico; não sou cientista e nunca trabalhei na Nasa. Não considero isso uma fraqueza. Na verdade, acredito que o presidente Trump as vê como qualidades. E, se for confirmado, trarei toda minha experiência para a maior aventura da história humana: a busca pelos segredos do universo", declarou.