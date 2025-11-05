Putin diz que Rússia está avaliando retomar testes nucleares

Durante uma reunião de seu Conselho de Segurança, Putin encarregou as instâncias competentes a "fazerem todo o necessário para compilar informação adicional sobre este assunto (...) e apresentar propostas coordenadas sobre o possível início de trabalhos preparatórios para testes nucleares", segundo declarações transmitidas pela televisão.

O presidente Vladimir Putin declarou, nesta quarta-feira (5), que a Rússia poderia retomar seus testes nucleares se os Estados Unidos decidirem fazer o mesmo, em resposta às declarações de seu homólogo, Donald Trump, que ordenou ao Pentágono "começar a testar" as armas nucleares americanas.

Putin considerou uma "questão séria" as declarações de Trump, que assegurou que seu país realizaria estes testes pois "outros países fazem", sem esclarecer se se referia a fazer explosões nucleares, o que não é realizado nos Estados Unidos desde 1992.

O último teste nuclear de Moscou remonta a 1990, pouco antes da queda da União Soviética. No entanto, a Rússia testa regularmente, assim como outros países, com vetores que não transportam carga nuclear, como fez recentemente com o drone submarino Poseidon e o míssil Burevestnik.

O líder russo assegurou, nesta quarta-feira, que a Rússia "sempre respeitou escrupulosamente suas obrigações em virtude do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares", mas "se os Estados Unidos ou outros Estados signatários do Tratado realizassem estes testes, a Rússia se veria obrigada a tomar medidas adequadas em represália".

O ministro russo da Defesa, Andrei Belousov, disse "considerar que é apropriado iniciar imediatamente a preparação de testes nucleares em larga escala", citando o arquipélago de Nova Zembla, no Ártico, como possível campo de testes.