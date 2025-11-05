Prisão perpétua para enfermeiro na Alemanha pelo assassinato de 10 pacientes

Um enfermeiro foi condenado, nesta quarta-feira (5), à prisão perpétua pelo assassinato de 10 pacientes pelo tribunal de Aachen (oeste da Alemanha), em um país marcado por vários casos de assassinos em série entre profissionais da saúde. O acusado, de 44 anos, que trabalhava na área de cuidados paliativos, também foi declarado culpado de 27 tentativas de assassinato.

Os crimes aconteceram entre dezembro de 2023 e maio de 2024 no hospital de Würselen, perto de Aachen. O tribunal seguiu os pedidos da Promotoria, que também havia solicitado que, devido à gravidade dos fatos, o acusado não tenha a possibilidade de libertação após 15 anos de reclusão, como geralmente é possível na Alemanha. Os advogados de defesa haviam pedido a absolvição. No início do julgamento, em março, o enfermeiro era acusado de nove assassinatos, número que aumentou para 10 no veredicto.

Segundo o documento de acusação, ele teria administrado overdoses de sedativos ou analgésicos aos seus pacientes, a maioria idosos em fase terminal. "O objetivo dele era imobilizar aqueles que precisavam de cuidados para ter a menor quantidade de trabalho possível durante seus turnos noturnos", afirmou a Promotoria. O acusado se posicionou como "dono da vida e da morte", afirmou a Promotoria no início do processo.