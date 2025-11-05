EUA ELEIÇÕES: Mamdani conquista a prefeitura de Nova York em grande noite eleitoral para os democratas

Os nova-iorquinos elegeram o esquerdista muçulmano Zohran Mamdani como prefeito da cidade na terça-feira e os democratas conquistaram dois importantes governos estaduais, uma advertência precoce ao presidente Donald Trump antes das eleições de meio de mandato de 2026.

A eleição de Zohran Mamdani como prefeito de Nova York coroa uma ascensão extraordinária para o legislador local de esquerda, que começou em um relativo anonimato e terminou liderando uma campanha eletrizante pelo principal cargo na maior cidade dos Estados Unidos.

Eleitores da Califórnia aprovam mudança do mapa eleitoral para contra-atacar Trump

A Califórnia aprovou na terça-feira uma proposta para redistribuir seus distritos eleitorais, uma medida para contra-atacar os esforços do presidente Donald Trump para manipular os distritos nos estados governados por republicanos.

Paralisação do governo dos EUA se torna a mais longa da história

O fechamento que afeta o governo dos Estados Unidos bateu nesta quarta-feira (5) o recorde de mais longo da história, diante da falta de acordo entre republicanos, partido do presidente Donald Trump, a oposição democrata sobre o orçamento nacional.

Anfitrião da COP30, Brasil ostenta balanço positivo em matéria climática

Com uma queda drástica no desmatamento na Amazônia e esforços para oferecer maior proteção aos povos indígenas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ostenta um balanço ambientalista bastante positivo às vésperas de sediar a COP30, a conferência climática da ONU, em Belém, no Pará.

O dilema da Índia: metas climáticas e necessidade de crescimento

A Índia é o país mais populoso do mundo, o terceiro maior emissor de gases do efeito estufa e continua muito dependente do poluente carvão para suprir a crescente demanda energética.

Sudaneses descrevem estupros sistemáticos ao fugir de El Fasher

Amira acorda todos os dias tremendo, atormentada pelas imagens de estupros em massa que testemunhou enquanto fugia da cidade de El Fasher, no oeste do Sudão, para Tawila, onde vive em um abrigo improvisado.

Palestino vencedor do Oscar filma a 'impunidade' israelense na Cisjordânia

Equipado com sua câmera, o cineasta palestino Basel Adra, vencedor do Oscar, documenta há vários anos na Cisjordânia ocupada o que ele chama de "impunidade" dos colonos e soldados israelenses quando atacam palestinos.

(Palestinos Israel conflito Cisjordânia cinema, 870 palavras, já transmitida)

Shein inaugura em Paris sua primeira loja física com forte presença policial

A gigante asiática do comércio eletrônico Shein inaugurou sua primeira loja física permanente nesta quarta-feira (5), na loja de departamentos BHV, em Paris, apesar da controvérsia e de uma investigação judicial sobre a venda de bonecas sexuais com aparência infantil na França.

(França vestuário China comércio, 500 palavras, já transmitida)

Em livro de memórias, rei emérito Juan Carlos I busca 'aproximar-se' dos espanhóis

As memórias do rei emérito da Espanha, Juan Carlos I, são um livro "muito pessoal" no qual, sem evitar as polêmicas, ele busca "aproximar-se" dos espanhóis, explica a autora francesa Laurence Debray, que o ajudou a escrevê-las.

(Espanha história diplomacia França realeza literaturam 660 palavras, já transmitida)

Países latino-americanos buscam atrair o turismo europeu em feira de Londres

Os países da América Latina participam da feira de turismo World Travel Market (WTM), que acontece esta semana em Londres, na esperança de aumentar o número de visitantes europeus.

(Brasil AmLat economia México GB turismo, 460 palavras, já transmitida)

Estudo reforça benefícios de vacinas contra covid em crianças e adolescentes

A vacinação contra a covid-19 em crianças e adolescentes é uma boa medida de saúde pública, conclui um estudo publicado nesta quarta-feira (5), que constatou que os pacientes jovens enfrentam um risco maior de desenvolver problemas após uma infecção do que efeitos colaterais após a vacina.

(Vírus infância vacinas epidemia saúde jovens, já transmitida)

'Somos ricos demais', diz o famoso fotógrafo Martin Parr

O renomado fotógrafo britânico Martin Parr afirma que a sátira em suas imagens nunca foi tão necessária quanto agora, em um mundo com tantas pessoas ricas e estilos de vida insustentáveis.

(França consumo IA GB fotografia, 470 palavras, já transmitida)

- Acompanhamento da rodada da Liga dos Campeões

Bortoleto e Colapinto abrem horizontes para América Latina na F1

As chegadas de Gabriel Bortoleto, que correrá em casa neste fim de semana no Grande Prêmio do Brasil, e do argentino Franco Colapinto deram novo fôlego à América Latina na Fórmula 1.

(BRA auto-f1 MEX auto Mundial ARG F1, 740 palavras, já transmitida)

Com 29 minutos debaixo d'água, apneísta croata explora limites humanos

Vitomir Maricic ficou quase meia hora sem respirar. De bruços em uma piscina, sob o olhar inquieto de seu médico, alguns amigos e o júri do Guinness World Records, este mergulhador croata lutou contra a dor e os espasmos, testando os limites do corpo humano.

(Croácia saltos ornamentais, 560 palavras, já transmitida)

