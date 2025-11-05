Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

OpenAI busca apoio do governo dos EUA para impulsionar investimentos em IA

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A OpenAI, a maior empresa privada do mundo, busca que o governo dos Estados Unidos garanta empréstimos para sua enorme expansão de infraestrutura, que eventualmente custará mais de um trilhão de dólares, declarou nesta quarta-feira (5) sua diretora financeira, Sarah Friar.

O pedido da OpenAI, criadora do ChatGPT, surge em meio a uma ambiciosa campanha de aquisição de capacidade computacional e de armazenamento, o que tem gerado questionamentos sobre como a empresa conseguirá recuperar esses investimentos.

"Temos em mente um ecossistema composto por bancos, capital de investimento e até, talvez, o governo", disse a diretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, durante uma conferência organizada pelo The Wall Street Journal na Califórnia.

As garantias de empréstimos federais "reduziriam consideravelmente o custo do financiamento", explicou.

A proposta, incomum para um gigante do Vale do Silício, reduziria teoricamente os custos de endividamento da OpenAI, já que o governo absorveria as perdas caso a empresa não conseguisse pagar.

Essas garantias também ampliariam drasticamente o grupo potencial de credores da OpenAI, dado que muitos bancos e instituições financeiras enfrentam limites rigorosos para conceder empréstimos de alto risco.

Segundo algumas estimativas, a OpenAI já se comprometeu com cerca de um trilhão de dólares (R$ 5,38 trilhões) em acordos de infraestrutura apenas neste ano, incluindo uma parceria de 300 bilhões (R$ 1,6 trilhão) com a Oracle e um projeto Stargate de 500 bilhões de dólares (R$ 2,69 trilhões) com a Oracle e a SoftBank.

Friar negou as informações de que a OpenAI estaria pensando em abrir seu capital.

"Uma oferta pública de ações não está em discussão neste momento", afirmou a diretora financeira da OpenAI, enfatizando que a prioridade atual da empresa é o crescimento.

