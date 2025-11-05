OpenAI busca apoio do governo dos EUA para impulsionar investimentos em IA

A OpenAI, a maior empresa privada do mundo, busca que o governo dos Estados Unidos garanta empréstimos para sua enorme expansão de infraestrutura, que eventualmente custará mais de um trilhão de dólares, declarou nesta quarta-feira (5) sua diretora financeira, Sarah Friar. O pedido da OpenAI, criadora do ChatGPT, surge em meio a uma ambiciosa campanha de aquisição de capacidade computacional e de armazenamento, o que tem gerado questionamentos sobre como a empresa conseguirá recuperar esses investimentos.

"Temos em mente um ecossistema composto por bancos, capital de investimento e até, talvez, o governo", disse a diretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, durante uma conferência organizada pelo The Wall Street Journal na Califórnia. As garantias de empréstimos federais "reduziriam consideravelmente o custo do financiamento", explicou. A proposta, incomum para um gigante do Vale do Silício, reduziria teoricamente os custos de endividamento da OpenAI, já que o governo absorveria as perdas caso a empresa não conseguisse pagar. Essas garantias também ampliariam drasticamente o grupo potencial de credores da OpenAI, dado que muitos bancos e instituições financeiras enfrentam limites rigorosos para conceder empréstimos de alto risco.