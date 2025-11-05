Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'O futebol vai conquistar os Estados Unidos', garante presidente da Fifa

'O futebol vai conquistar os Estados Unidos', garante presidente da Fifa

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, mostrou-se otimista nesta quarta-feira (5) sobre o sucesso da Copa do Mundo de 2026 em Estados Unidos, Canadá e México, e projeta um enorme impacto econômico desta competição.

"Não sei se os americanos têm noção do que vai acontecer [...] Este país, o Canadá e o México serão virados de cabeça para baixo", declarou Infantino durante um fórum de negócios realizado em Miami.

"Uma horda de bárbaros felizes virá para invadir este país e o resultado será que o futebol vai conquistar os Estados Unidos", acrescentou.

No America Business Forum, Infantino destacou os benefícios econômicos de uma competição tão acompanhada como a Copa do Mundo e incentivou os americanos a investirem no futebol.

"Há tanto potencial [...] Apenas a Copa do Mundo tem um impacto econômico de cerca de 40 bilhões de dólares [R$ 215 bilhões], 200 mil empregos criados, e cinco ou seis milhões de pessoas que virão para ver as partidas e também para desfrutar de suas férias", enumerou.

Infantino, que falou do mesmo palco onde o presidente Donald Trump discursou um pouco antes, disse ter ótima relação com o republicano e elogiou suas políticas à frente do país.

"Ele tem sido de grande ajuda em tudo relacionado à Copa do Mundo", declarou o dirigente esportivo sobre o inquilino da Casa Branca.

"Ele foi eleito de forma bastante clara [como presidente]", acrescentou. "E simplesmente está realizando o que disse que faria, assim que acredito que todos deveríamos apoiar o que ele faz, porque está indo muito bem, e para a Fifa ainda mais".

gma/cl/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar