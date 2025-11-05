'O futebol vai conquistar os Estados Unidos', garante presidente da Fifa

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, mostrou-se otimista nesta quarta-feira (5) sobre o sucesso da Copa do Mundo de 2026 em Estados Unidos, Canadá e México, e projeta um enorme impacto econômico desta competição. "Não sei se os americanos têm noção do que vai acontecer [...] Este país, o Canadá e o México serão virados de cabeça para baixo", declarou Infantino durante um fórum de negócios realizado em Miami.

"Uma horda de bárbaros felizes virá para invadir este país e o resultado será que o futebol vai conquistar os Estados Unidos", acrescentou. No America Business Forum, Infantino destacou os benefícios econômicos de uma competição tão acompanhada como a Copa do Mundo e incentivou os americanos a investirem no futebol. "Há tanto potencial [...] Apenas a Copa do Mundo tem um impacto econômico de cerca de 40 bilhões de dólares [R$ 215 bilhões], 200 mil empregos criados, e cinco ou seis milhões de pessoas que virão para ver as partidas e também para desfrutar de suas férias", enumerou. Infantino, que falou do mesmo palco onde o presidente Donald Trump discursou um pouco antes, disse ter ótima relação com o republicano e elogiou suas políticas à frente do país.