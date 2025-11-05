Número de mortos sobe para mais de 90 após a passagem do tufão Kalmaegi nas Filipinas

Ao menos 93 pessoas morreram durante a passagem do tufão Kalmaegi nas Filipinas. A informação é da Defesa Civil do país, que atualizou o número nesta quarta-feira, 5. Segundo a força, as grandes cidades foram as mais atingidas pelas inundações, mas as águas já baixaram na maior parte do território.

Moradores deram início ao trabalho de limpeza nesta manhã. Carros, caminhões e até grandes contêineres foram arrastados pela correnteza, que tomou as ruas. A água subiu até a altura das casas; pessoas ficaram ilhadas em telhados aguardando resgate. Não há informações sobre a quantidade de desaparecidos nem de desabrigados. Mais de 150 mil foram desalojadas devido à passagem do ciclone tropical.