Meghan Markle se prepara para voltar ao cinema

A duquesa de Sussex e atriz estava filmando cenas de "Close Personal Friends", que terá a participação de Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson e Henry Golding. Segundo a revista Variety, a comédia "gira em torno de um casal comum que conhece um casal de celebridades durante uma viagem a Santa Bárbara".

Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, fará seu retorno ao cinema com uma breve participação em um filme que está sendo rodado em Los Angeles, informou a imprensa nesta quarta-feira (5).

Meghan é conhecida por sua participação na série de advogados "Suits" antes de se casar com o segundo filho do rei Charles III, da Grã-Bretanha. Ela não atuava há sete anos, desde que anunciou que estava deixando a profissão.

Harry e Meghan vivem nos Estados Unidos, após romperem com a família real. Desde então, o casal não tem acesso a fundos públicos e depende de um contrato com a Netflix e de uma marca de lifestyle lançada por Meghan.

O contrato com a plataforma de streaming resultou na série "Com Amor, Meghan", em que a duquesa recebe convidados em uma casa fictícia, como uma dona de casa bem-sucedida. Apesar de a crítica ter considerado a série "sem sentido", ela ganhou uma segunda temporada e um especial de Natal, que vai ao ar no mês que vem.

hg/aha/cr/mvl/lb