Manchester City goleia Borussia Dortmund (4-1) na Champions

O Manchester City goleou o Borussia Dortmund por 4 a 1 nesta quarta-feira (5), no Etihad Stadium, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões, e se colocou na zona de classificação direta para as oitavas de final. Após um início de jogo equilibrado, os 'Citizens' foram pouco a pouco tomando o controle das ações e começaram a levar perigo ao gol do Dortmund.

O time inglês não demorou a abrir o placar, com um chute de Phil Foden no canto esquerdo do goleiro Gregor Kobel aos 22 minutos. Pouco depois, após uma grande oportunidade do jovem Nico O'Reilly (28') que Kobel salvou, Erling Haaland ampliou a vantagem (29') marcando seu quinto gol em cinco jogos nesta Champions. O atacante norueguês foi o capitão do City na partida e, por ser ex-jogador do Dortmund, não comemorou em respeito à passagem de duas temporadas e meia pelo clube alemão. O segundo tempo começou com o mesmo roteiro, com os ingleses criando várias oportunidades, e Foden fez o terceiro com mais uma finalização precisa (57').