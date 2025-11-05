Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

líder opositora venezuelana Machado apoia estratégia de Trump no Caribe

líder opositora venezuelana Machado apoia estratégia de Trump no Caribe

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A opositora venezuelana e Prêmio Nobel da Paz María Corina Machado acusou nesta quarta-feira (5) Nicolás Maduro de ter declarado guerra à sua própria população e apoiou o desdobramento militar dos Estados Unidos na região.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mobilizou navios de guerra, caças e milhares de soldados no Caribe, e aguarda o maior porta-aviões do mundo para operações contra o narcotráfico, embora Maduro afirme que o verdadeiro objetivo é derrubá-lo.

Pelo menos 67 pessoas morreram em bombardeios a supostas narcolanchas como parte dessas operações na região.

"Maduro não é um chefe de Estado legítimo. É o líder de uma estrutura narcoterrorista e declarou guerra contra o povo venezuelano e as democracias da região", disse Machado durante um fórum de negócios realizado em Miami (Flórida), no qual participou por videoconferência.

"Maduro começou essa guerra, e o presidente Trump está terminando com ela", acrescentou a opositora, que classificou a estratégia americana como "absolutamente correta".

Segundo Machado, as estruturas lideradas por Maduro se financiam por meio do tráfico de drogas, armas e pessoas, e ela garantiu que a administração Trump — seu principal aliado — está cortando essas fontes de renda com seus ataques recentes, nos quais dezenas de pessoas morreram nas últimas semanas.

Os ataques dos Estados Unidos no Caribe aumentaram a pressão sobre o governo de Maduro, a quem Washington acusa de ser um narcotraficante e de ter roubado da oposição as eleições presidenciais de julho de 2024.

O desdobramento de navios de guerra americanos no Caribe e a autorização de operações da CIA contra a Venezuela levaram o presidente do país sul-americano a denunciar que a administração republicana busca uma mudança de regime.

Em uma entrevista à CBS transmitida no domingo, Trump afirmou que os dias de Maduro como presidente estão contados, embora tenha minimizado o risco de uma guerra entre os Estados Unidos e a Venezuela.

Machado está na clandestinidade desde que denunciou fraude nas eleições de 2024, nas quais Maduro voltou a se proclamar presidente.

Durante sua intervenção no America Business Forum em Miami, a opositora prometeu transformar a Venezuela de um "centro criminoso das Américas" em um "centro energético" do continente. Também disse que abriria o país ao investimento estrangeiro e lembrou que a nação caribenha possui as maiores reservas de petróleo do mundo.

gma/cr/mel/db/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar