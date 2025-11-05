Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel recebe corpo de outro refém mantido pelo Hamas em Gaza

Israel recebeu, nesta quarta-feira (5), o corpo de outro refém mantido pelo Hamas em Gaza, no âmbito do acordo de cessar-fogo entre o Israel e o grupo islamista palestino, anunciou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

A trégua entrou em vigor em 10 de outubro após dois anos de guerra, iniciada após o ataque sem precedentes do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, durante o qual mais de 250 pessoas foram sequestradas.

Em virtude do acordo, o Hamas entregou a Israel os últimos 20 reféns vivos em troca de centenas de prisioneiros, e começou a devolver os corpos dos reféns falecidos.

O caixão, que a Cruz Vermelha entregou, na noite desta quarta-feira ao exército israelense e ao Shin Bet (serviço de segurança doméstico) "será trasladado a Israel, onde será recebido em uma cerimônia militar", antes de ser levado ao instituto nacional de medicina legal para que o corpo seja identificado, detalhou o comunicado.

Dos 28 corpos de reféns, o Hamas já devolveu 21, sem contar com o corpo entregue nesta quarta-feira.

Israel acusou o Hamas em várias ocasiões de atrasar o processo de devolução dos corpos.

O movimento palestino afirma que esta lentidão se deve a que muitos cadáveres estão soterrados sob os escombros de Gaza.

