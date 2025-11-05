EUA: Mamdani diz a Trump que Nova York está pronta para lutar após ameaças do presidente

Zohran Mamdani não perdeu tempo após se tornar prefeito eleito da cidade de Nova York antes de se dirigir ao homem que ameaçou não apenas cortar o financiamento da cidade, mas também prendê-lo e deportá-lo, caso ele vencesse.

"Donald Trump, já que sei que você está assistindo, tenho palavras para você: Aumente o volume", disse Mamdani, do Partido Democrata, ao presidente republicano no palco de sua festa de vitória no Brooklyn.