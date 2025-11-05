EUA: Mamdani diz a Trump que Nova York está pronta para lutar após ameaças do presidente
Zohran Mamdani não perdeu tempo após se tornar prefeito eleito da cidade de Nova York antes de se dirigir ao homem que ameaçou não apenas cortar o financiamento da cidade, mas também prendê-lo e deportá-lo, caso ele vencesse.
"Donald Trump, já que sei que você está assistindo, tenho palavras para você: Aumente o volume", disse Mamdani, do Partido Democrata, ao presidente republicano no palco de sua festa de vitória no Brooklyn.
Ele também lançou um desafio direto ao presidente: "Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o gerou", pontuou.
Mamdani, que nasceu em Uganda e se tornou cidadão americano naturalizado após se formar na faculdade, passou a se apresentar como a personificação da resistência contra Trump, que tem seguido uma agenda agressiva de anti-imigração durante seu segundo mandato.
(*Fonte: Associated Press)
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.